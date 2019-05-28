رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات لجان الثانوية

وتابع" الصاوى" انضباط العمل داخل اللجان، وشدد على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وتابع سجلات حضور وانصراف الطلاب، وتناقش معهم حول مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر،وأكد على ضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

جديرٌ بالذكر يؤدي طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحانهم اليوم في مادة النحو.