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رئيس مدينة زفتى: تعلية البالوعات استعدادا لرصف الطبقة الثانية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 ص
رئيس مدينة زفتى: تعلية البالوعات استعدادا لرصف الطبقة الثانية أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية
الغربية - محمد طارق
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صرح أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بأن السبب فى تكسير شوارع المدينة التى تم الانتهاء من رصفها، هو تعلية بالوعات الصرف الصحى استعدادا لرصف الطبقة الأسفلتية الثانية .

وأضاف رئيس المدينة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على مطابقة للمواصفات الفنية لأعمال الرصف بعد الانتهاء من كافة المرافق الداخلية من أعمال صرف صحى وكهرباء وتليفونات، تنفيذا لتعليمات محافظ الغربية.

وأشار "النحال"، إلى أن المجلس يعمل على قدم وساق لتنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى أقرب وقت، بجانب العمل الدائم على تفريغ مقلب القمامة.


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