رئيس مالاوى يدعو مواطنيه للوحدة بعد الانتخابات الرئاسية

رويترز

دعا رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، مواطنيه للتضافر والمساعدة في تنمية البلاد أثناء مراسم تنصيبه لفترة ولاية ثانية اليوم الثلاثاء، بعد انتخابات شهدت مزاعم بحدوث تلاعب وأعمال عنف متفرقة.

وكان من المقرر أن تعلن النتائج في مطلع الأسبوع لكن جرى تأجيلها بعد أن أصدرت محكمة يوم السبت أمرا لصالح المعارضة في أعقاب تلقي مفوضية الانتخابات 147 شكوى من مخالفات منها تلطيخ أجزاء من أوراق النتائج أو تعديلها بعد إخفاء المكتوب بسائل مصحح.

ورفعت المحكمة الأمر القضائي أمس الاثنين وأعلنت مفوضية الانتخابات فوز موثاريكا بفارق ضئيل وتقبلت أحزاب المعارضة النتيجة على مضض بعد أن أدت احتجاجات أنصارها في مطلع الأسبوع إلى اشتباكات مع الشرطة.