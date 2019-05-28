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رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:18 م
رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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كرم  المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أحد العاملين بإدارة التراخيص بالجهاز، وهو المهندس أشرف محمد إبراهيم الهش، كموظف مثالى عن شهر مايو 2019، موضحاً أن التكريم يأتى انطلاقا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين، وتحفيزهم على التميز والتنافس فى العمل، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، أن تكريم الموظف المثالى سيكون كل شهر، وذلك لتحفيز موظفي الجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماً من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين، وتحملهم المسئولية، وقيامهم بها على أكمل وجه.

رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 (1)
رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 

 

رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 (2)
رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 

 

رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019 (3)
رئيس جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر مايو 2019

 


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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

العنصر البشرى

جهاز مدينه الشروق


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