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رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومزارع الإنتاج الحيوانى والمعامل بطب بيطرى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:32 م
رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومزارع الإنتاج الحيوانى والمعامل بطب بيطرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، جولة تفقدية بكلية الطب البيطرى بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ووكلاء وأساتذة الكلية.

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجامعة أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى واطمأن خلالها على سير أعمال الامتحانات فى القاعات والمدرجات وأشاد السعيد بدور إدارة الكلية فى تحقيق الانضباط والانتظام وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تفقد "السعيد" معمل البحوث المركزية بالكلية، وذلك بهدف متابعة سير العمل به واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة لشرح حول أجهزة المعمل ووحداته المختلفة من فريق العمل، وكذلك عرض عن إمكانيات وتجهيزات ومراحل تطور المعمل المركزي.

وأثنى "السعيد"، على المعمل المركزى والإمكانيات المتاحة به مؤكدا انه يعد نموذج يحتذى به داخل الجامعة حيث يقدم المعمل خدمات عديدة لأصحاب المزارع والأطباء البيطريين العاملين بالحقل البيطري.

كما تفقد رئيس الجامعة متحف التشريح بالكلية وكذلك تفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والمستشفى البيطرى التعليمى واطمأن خلال الجولة على توفير الخدمات البيطرية و التحصينات والأدوية اللازمة للثروة الحيوانية وذلك فى اطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التطوير والتجديد لبعض منشآت ومرافق الكلية مطالبا باستغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

 


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