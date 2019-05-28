رئيس الوزراء يتابع اليوم موقف تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، بحضور عدد من الجهات المعنية والمسئولين.

كان رئيس الوزراء، قد أعلن فى اجتماع سابق لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية، إنه تم التنسيق بشأن تأثيث مبانى الوزارات والمبانى الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحى الحكومى، والتنسيق أيضا بشأن أسعار الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وطرق السداد، سواء الوحدات التى يتم تنفيذها فى الأحياء السكنية بالعاصمة الادارية، أو الوحدات التى يتم تنفيذها فى مدينة بدر، على مقربة من الحى الحكومى.