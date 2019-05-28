سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس النواب العراقى ووزير الاتصالات يبحثان وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص
رئيس النواب العراقى ووزير الاتصالات يبحثان وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الاثنين، مع وزير الاتصالات نعيم الربيعى، وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العراق.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى استقبل وزير الاتصالات نعيم الربيعي، وبحث اللقاء وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العراق، وأهمية الأجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، والحفاظ على أمن الدولة.

وأضاف أن الحلبوسى ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له، وضرورة مساهمته فى زيادة إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى القوانين الخاصة بالاتصالات.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نائب عراقى: قرارات المحكمة باستبدال أعضاء بالبرلمان فوضى لا مبرر لها

رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة دعم الاستقرار فى المنطقة بعيدا عن التصادم

رئيس "النواب" العراقى: نواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية

"النواب العراقى": تطوير العلاقات مع الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية

رئيس النواب العراقى يؤكد ضرورة استمرار دعم التحالف الدولى ضد داعش

رئيس البرلمان العراقى

مجلس النواب العراقى

وزير الاتصالات العراقى

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار عربية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة