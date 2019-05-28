سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس السنغال يدعو لحوار وطنى يضم كل القوى السياسية.. وسلفه يرفض الدعوة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:43 م
رئيس السنغال يدعو لحوار وطنى يضم كل القوى السياسية.. وسلفه يرفض الدعوة الرئيس السنغالى ماكى سال
كتبت - هناء أبو العز
إضافة تعليق
ينطلق اليوم الثلاثاء فى العاصمة السنغالية داكار، حوار وطنى موسع كان قد دعا له رئيس البلاد "ماكى سال"، بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد، فيما تغيب سلفه عبد الله واد فيما يبدو رفضا للدعوة.
 
 
ويشارك فى جلسات الحوار الوطنى المرشحون الأربعة الذين نافسوا "ماكى سال" فى الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوزه بولاية ثانية، فما تغيب "واد" وحزبه، الحزب الديمقراطى السنغالى.
 
كان الرئيس السنغالى السابق قد اشترط إعادة النظر فى ملف كريم واد وإطلاق سراح الخليفة سال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية،" وهما الشرطان اللذان يبدو أن "سال" لم يتفاعل معهما بشكل كبير.
 
يُذكر أن جلسات الحوار المجتمعى الموسع، المنعقدة اليوم فى السنغال، تأتى عقب إعادة انتخاب ماكى سال لولاية ثانية، وبالتزامن مع استعداد البلاد لإنتاج الغاز المشترك مع موريتانيا بدءا من العام 2021.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السنغال أول المتأهلين لثمن نهائى مونديال الشباب بثنائية فى كولومبيا

سفيرة مصر لدى السنغال تلقى كلمة الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا

اعتقال رجل دعا لقتل النساء فى السنغال عبر "فيس بوك"

السنغال تستورد تربينات لأول مزرعة كبيرة للرياح فى غرب افريقيا

لاعب السنغال يسجل أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم للشباب.. فيديو

السنغال

ماكى سال

حوار وطنى

كريم واد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة