رئيس الحجر الزراعى يشارك فى اجتماعات مبادرة الطريق الأخضر بالصين

شارك الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، كممثل الجانب المصرى فى اجتماعات مشروع "الطريق الأخضر" فى الصين.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى المصرى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن اجتماع الطريق الأخضر، خاص برؤساء الحجر الزراعى على مستوى 25 دولة تمثل أفريقيا والشرق الأدنى وشرق أوروبا وتنظمها الاتفاقيه الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة، موضحا أن "اجتماعات الطريق الأخضر، تستهدف بحث الشروط والتدابير الخاصة بالصحة النباتية والتشريعات الخاصة لكل دولة ومدى توافقها معها من أجل توفير الأمن الغذائى وتيسير التجاره الدوليه.

وأكد رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن مصر تسعى دائمًا لحضور تلك الأحداث الكبرى التى تزيد من ثقل مصر العالمى، فضلاً عن أنها تمثل فرصة لفتح أسواق جديدة ووضع آليات تصدير تتناسب مع المعايير الدولية.

يذكر، أن الصين دشنت مبادرة تحمل اسم الطريق الأخضر، "طريق واحد - حزام واحد" والتى تهدف إلى تحسين إنتاجية النباتات من خلال الحد من انتشار وإنتقال الآفات عبر الحدود ووضع شروط صحه نباتيه موحدة بين الدول المشاركه وبينها مصر.