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الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:47 م
خالد صلاح
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رئيس البرلمان الكورى يطلب من روسيا المساعدة فى تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م
رئيس البرلمان الكورى يطلب من روسيا المساعدة فى تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية البرلمان الكورى
أ ش أ
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طلب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي-سانج اليوم الثلاثاء من روسيا بذل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في ضمان تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية .

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مون التقى مع فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي في العاصمة الروسية موسكو في اليوم الأول من رحلته التي ستستغرق 10 أيام في روسيا ودول البلطيق.

 

وقال مون لفولودين "إن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، يعني أيضًا تحقيق السلام في شمال شرق آسيا وأوراسيا، فسوف يفيد ذلك كل من الكوريتين وروسيا وبقية المجتمع الدولي. كما سيعمل على تسريع التعاون العملي بين كوريا الجنوبية وروسيا ."

 

وقال مون إن موسكو سيكون لها تأثير دبلوماسي كبير على شبه الجزيرة الكورية "طالما أن روسيا وكوريا الشمالية تحافظان على علاقة الثقة بينهما،" مؤكدا دور روسيا في استقطاب كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي. كما عبر عن تطلعه لمواصلة روسيا لدبلوماسيتها لبناء إطار للسلام في شبه الجزيرة .

كما وجه "مون" دعوة لكل من فولودين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة سول قبل انتهاء فترة رئاسته للبرلمان الوطني العام المقبل.

 

من جانبه، قال فولودين إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لموسكو العام الماضي منحت زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأضاف أن زعيمي البلدين يعملان بجد لتحسين العلاقات، ودعا إلى زيادة التبادل بين برلماني البلدين.

 

عقد مون وفولودين اجتماعا افتتاحيا للجنة تعاونية رفيعة المستوى مشتركة بين برلماني البلدين. ناقشا خلاله قضايا السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والتبادل الثقافي والتعليمي والموارد البشرية والاحتفال بالذكرى الـ30 لتطبيع العلاقات بين البلدين.

 

ومن المقرر أن يزور "مون" في وقت لاحق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ليعود إلى الوطن بعد انتهاء جولته الخارجية في 5 يونيو المقبل.

 


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