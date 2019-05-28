سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دور وطنى ومجتمعى للداخلية.. مستشفيات الشرطة تعالج وتصرف الأدوية بالمجان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:20 م
دور وطنى ومجتمعى للداخلية.. مستشفيات الشرطة تعالج وتصرف الأدوية بالمجان علاج المواطنين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
واصلت مستشفيات الشرطة مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة فى نطاق مستشفيات العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا.
 
وشملت تلك الجهود، تنسيق قطاع الخدمات الطبية مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة فى نطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على عشرات الحالات وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 
 
واستقبلت العيادات الخارجية فى المستشفيات الثلاث 112 من الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء الجمعة الماضى، وقدمت الخدمات الطبية لهم بشكل شامل، وفى كل التخصصات.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية "كفر الشيخة سالمة" بالقناطر

تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. قافلة طبية بسوهاج توقع الكشف على 650 مواطن بالمجان

صور.. قافلة طبية علاجية و مجانية بقرى بهيج غرب الإسكندرية

مستشفيات الشرطة

قوافل طبية

علاج المرضى

حقوق الانسان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة