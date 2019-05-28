دور وطنى ومجتمعى للداخلية.. مستشفيات الشرطة تعالج وتصرف الأدوية بالمجان

كتب محمود عبد الراضى

واصلت مستشفيات الشرطة مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة فى نطاق مستشفيات العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا.

وشملت تلك الجهود، تنسيق قطاع الخدمات الطبية مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة فى نطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على عشرات الحالات وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت العيادات الخارجية فى المستشفيات الثلاث 112 من الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء الجمعة الماضى، وقدمت الخدمات الطبية لهم بشكل شامل، وفى كل التخصصات.