دراسة حديثة: الأطفال الفقراء أكثر عرضة للسمنة بثلاث مرات أكثر من الأغنياء

كتبت أمل علام

قالت صحيفة The Sun البريطانية، إن الأطفال الفقراء أكثر عرضه للإصابة بالسمنة بنسبة 3 مرات أكثر من الأغنياء، وذلك بسبب تراجع قدرتهم على ممارسة الرياضة.

وأوضحت الصحيفة أن واحدا من كل 3 أطفال فى بريطانيا يُصاب بالسمنة، وتظهر الأبحاث أن الأطفال من الأسر الأكثر فقرا لا يهتمون بممارسة الرياضة، بينما يُحذر الباحثون من أن عدم ممارسة الرياضة يزيد مخاطر السمنة.

ويقول الخبراء إن النتائج التى توصلوا إليها قد تفسر سبب تعرض الأطفال الفقراء للسمنة، إذ أثبتت دراسة حديثة ان خطر السمنة أعلى بثلاثة أضعاف بين أفقر الأطفال فى البلاد مقارنة بالأكثر ثراء، وأن السمنة المفرطة تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان وبالسكرى من النوع الثانى.

الأطفال الفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

وأوصت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا بضرورة ممارسة الرياضة أو النشاط البدنى لما لا يقل عن 60 دقيقة يوميا. ويقول فريق الباحثين الذين أعدوا الدراسة إن الآباء فى الأسر الفقيرة قد يعملون لساعات أطول، ما يجعل من الصعب على الأطفال المشاركة فى الأنشطة الرياضية أو الانضمام إلى الفرق.

وفى سياق متصل، قال الباحث الدكتور جان آدمز: "يمكن للأطفال من خلفيات مختلفة أن يواجهوا عددًا من الحواجز التى تمنعهم من المشاركة فى الألعاب الرياضية، أو أية أنواع أخرى من النشاط البدنى القوى. نحن بحاجة إلى إيجاد مزيد من الطرق لتوفير الفرص لكل الأطفال للمشاركة فى نشاط قوى".