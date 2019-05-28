خيط الجريمة.. قطعة جلباب حريمى تقود النيابة لكشف لغز جثة طفل بمقلب قمامة

كتب سليم على

شهدت مدينة أوسيم بالجيزة، واقعة تقشعر لها الأبدان، بعدما تلقى قسم الشرطة بلاغا من بعض الأهالى، يفيد بعثورهم على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل مقلب قمامة.

شكل المحامى العام بمحكمة شمال الجيزة، فريق من نيابة الحوادث، للعمل على كشف لغز تلك الجريمة وسرعة ضبط الجناه، وبالانتقال لمكان الواقعة وإجراء المعاينة، تبين أن الجثة لطفل يرتدى بنطال وتى شيرت، ومربوط حول رقبته ويده اليمنى قطعة قماش من جلباب حريمى.

تحفظت النيابة على ملابس الطفل وقطع القماش الخاصة بالجلباب الحريمى، وأمرت بإرسالها إلى المعمل الجنائى لتحليلها وإعداد تقرير عنها، كما أمرت بتشريح جثة الطفل، وبحث بلاغات المفقودين داخل قسم شرطة أوسيم، وتبين أن هناك بلاغ من تاجر ميسور الحال يفيد بتغيب ابنه عن المنزل منذ أيام، وأنه كان يلعب مع أطفال الجيران أمام المنزل واختفى فجأة.

استدعت النيابة والد طفل المجنى عليه للتعرف على جثة الطفل، واتضح أنها لأبنه انهار والد الضحية وبدأ فى الصراخ

بدأت النيابة تحقيقاتها وسؤال والد الطفل الذى يعمل فى تجارة الأسماك عن وجود خلافات مع أقاربه أو أصدقائه من عدمه، ونفى وجود أية خلافات، كما استجوبت جيران الطفل والأطفال الذين كانوا يلعبون معه يوم الواقعة، وأكدوا أنهم شاهدوا زوجة شقيق والد الطفل المجنى عليه تصطحبه إلى منزلها، وقامت النيابة باستعدائها واستجوابها حول الواقعة، و انكرت اعترافات أطفال الجيران، وبعرض قطع القماش التى وجدتها النيابة مع الطفل على الشهود زوج المتهمة وشقيقه أكدوا أنها تخصها.

وبتضيق الخناق عليها اعترفت "نورا.أ" 28 سنة، بارتكاب الجريمة، وقالت: "أنا بغير من والدى الطفل المجنى عليه "مصطفى" 3 سنوات، لأن والده ميسور الحال ويعمل بتجارة وبيع الأسماك، وأمه بتعمل لى السحر لإيذائي".

وأضافت: "خطفته من أمام منزله، ثم اصطحبته إلى سطح منزلنا، وكبلت يديه وكممت فمه وعصبت عينيه باستخدام جلباب حريمي، وكتمت أنفاسه حتى مات، ووضعت جثته داخل جوال دقيق، وألقيت به فى مقلب قمامه".

وأمرت النيابة باحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لها تهمة القتل العمد، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهمة شنقا، لإدانتها بقتل نجل شقيق زوجها خنقا، بعد استدراجه وكتم أنفاسه، وإلقاء جثته فى صندوق قمامة.