"خلونا حبايب".. مبادرة لخريجى الأزهر فى الأقصر للقضاء على التعصب الرياضى

كتب لؤى على

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر مبادرة "خلونا حبايب"، لمكافحة التعصب الرياضى، ومعالجة آثاره السيئة فى المجتمع، برئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة بالأقصر، وبالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالأقصر، ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بجميع مراكز المحافظة.

تأتى المبادرة مساهمة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لزرع روح التعاون والقضاء على مظاهر التعصب الرياضى والشحن الجماهيرى السلبى، والتأكيد على أهمية الرياضة و التشجيع الهداف للفريق الذى تنمى الية دون التقليل من الفرق المنافسة او التعرض لها بالسب، واى مظاهر تشجعيه سلبية .

وأكد ضياء أحمد محمد مدير مكتب المنظمة، إلى أنه تم تنظيم العديد من المحاضرات والندوات الثقافية بمراكز الشباب والرياضة وأكاديميات كرة القدم، والتى حاضر فيها مجموعة من علماء الوعاظ بالأقصر من أعضاء المنظمة، والقساوسة من أعضاء بيت العائلة المصرية.

كما أشار إلى أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 1000 شاب من الفئة 15-40، للحد من ظاهرة التعصب الرياضى، وخلق جيل واع بحقيقة الرياضة وفوائدها وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها، ترسيخ معانى التنافس الرياضى الشريف، الرياضة فوز وخسارة.

جدير بالذكر أن المبادرة برعاية من الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، والشيخ محمد الرملى الأمين العام لفرع المنظمة، وحفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.