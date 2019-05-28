حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بأنحاء أسوان

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع بأسوان من خلال لجان المكافحة، وأسفرت الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تثير الذعر للمواطنين.

كما واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل حملات لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان والقرى التابعة لها حفاظا على المواطنين.

وصرحت الدكتورة هالة عليان مدير ادارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع" بأنه بإشراف الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان، تم شن حملة لمواجهة الكلاب الضالة بمدينة أبو سمبل وخاصة فى المناطق النائية والجبلية وأطراف القرى، حيث تم شن حملات صباحية ومسائية حفاظا على حياة المواطنين.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان كان قد وجه مسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مع ضرورة قيام مديرية الصحة بتوفير الكميات المناسبة من الأمصال والعقاقير اللازمة لعلاج عضة الكلب والتى وصلت إلى 1300 مصل يتم صرفها شهرياً بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.