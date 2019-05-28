حفل إفطار للطلاب الوافدين من 35 جنسية بحضور سفراء دول عربية وإفريقية

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين التابعة لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، حفل الإفطار الرمضانى السنوى للطلاب الوافدين بحضور لفيف من الطلاب الوافدين من 35 جنسية مختلفة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية.

ويأتى تنظيم هذا الحفل السنوى من باب الترحيب والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، مما يترك انطباعا طيبا فى ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.