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حزب "الخضر" يتعهد بالترويج لأجندة عاجلة لمواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:02 م
حزب "الخضر" يتعهد بالترويج لأجندة عاجلة لمواجهة تغير المناخ حزب الخضر
كتبت رباب فتحى
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أكد زعماء حزب "الخضر"، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية أنهم سيستخدمون نفوذهم الجديد في البرلمان المنقسم لدفع أجندة العمل العاجلة لمواجهة تغير المناخ ومراعاة العدالة الاجتماعية ، والحريات المدنية.
 
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن باس إيكهوت ، عضو البرلمان الأوروبى الهولندى والمرشح المشارك للخضر فى رئاسة اللجنة قوله "كانت هذه نتيجة رائعة بالنسبة لنا - ولكن لدينا الآن مسئولية كبيرة أيضًا، لأن الناخبين منحونا ثقتهم". 
 
وأضافت "أن الناخبين لدينا ، وخاصة الجيل الأصغر سنا ، الذي أصبح خيارنا الأول بالنسبة للكثيرين منهم ، قلقون للغاية بشأن أزمة المناخ ، وأنهم موالون لأوروبا - لكنهم يشعرون أن الاتحاد الأوروبي لا يفي بالغرض. إنهم يريدون منا أن نغير مسار أوروبا ".
 

وشكل تقدم أنصار البيئة في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد مفاجأة انتخابات البرلمان الأوروبى الذى دعى إليها 427 مليون ناخب لاختيار 751 نائبا. ففى فرنسا حل "حزب الخضر" ثالثا بحصوله على نسبة 12 بالمائة، فيما جاء فى ألمانيا مباشرة خلف معسكر أنجيلا ميركل حسبما كشفت الاستطلاعات.

 


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