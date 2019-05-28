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حبس عامل متهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات بينهما بالوراق

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:43 م
حبس عامل متهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات بينهما بالوراق حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس "محمد.ع" 40 عامًا والمتهم بقتل ابن شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
 
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمد" 21 سنة طالب وخاله "محمد.ع" 40 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير طعنة نافذة من "سكين" لصدر الأول أسفرت عن وفاته.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبمناظرة جثمان الضحية، تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين" أسفرت عن وفاته، وعليه أصدرت قرارها السابق بالتشريح.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم، بعدما نجحت مباحث الجيزة فى القبض عليه، حيث اعترف أثناء مناقشته من قبل رجال المباحث بقتله المجنى عليه، وأنه لم يكن يقصد ذلك، وأنه كان فى حالة غضب جعله يتصرف على غير طبيعته.

 

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