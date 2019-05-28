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حبس عاطلين بتهمة سرقة السلاسل الذهبية من الفتيات فى الزيتون

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:46 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة السلاسل الذهبية من الفتيات فى الزيتون كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السلاسل الذهبية من الفتيات.

تلقى قسم شرطة حلمية الزيتون، عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بسرقة السلاسل الذهبية من السيدات والفتيات بأسلوب الخطف، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وهما "راضى.م" و"محمود.ع" وتم ضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة، واعترفا أن كل السلاسل التى سرقوها اكتشفوا أنها ذهب صينى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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