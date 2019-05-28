حبس المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس نجار مسلح قتل زوجته، وأخفي الجثة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لخلافات زوجية بينهما.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق الجامعي، بوصول " محمد ن ع " نجار مسلح ومقيم الحكماء دائرة القسم.

وتبين من الفحص إصابته أثناء محاولته الإنتحار، بإحداث إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وأفادت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، قيامه بقتل زوجته بتعذيبها ضربا ثم خنقها لخلافات زوجية، وأخفي الجثة في المنزل لمدة أيام، وتم العثور عليها اليوم وتبين أنها تدعي" ه م أ" 21 سنة ربة منزل مقيمة الحكماء، والجثة كانت في حالة تعفن، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، والتحفظ علي الزوج تحت الحراسة بمستشفي الزقازيق الجامعي، وتم إحالته للنيابة العامة.