سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها بالشرقية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:24 م
حبس المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس نجار مسلح قتل زوجته، وأخفي الجثة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لخلافات زوجية بينهما.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق الجامعي، بوصول " محمد ن ع " نجار مسلح ومقيم الحكماء دائرة القسم.

وتبين من الفحص إصابته أثناء محاولته الإنتحار، بإحداث إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وأفادت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، قيامه بقتل زوجته بتعذيبها ضربا ثم خنقها لخلافات زوجية، وأخفي الجثة في المنزل لمدة أيام، وتم العثور عليها اليوم وتبين أنها تدعي" ه م أ" 21 سنة  ربة منزل مقيمة الحكماء، والجثة كانت في حالة تعفن، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، والتحفظ علي الزوج تحت الحراسة بمستشفي الزقازيق الجامعي، وتم إحالته للنيابة العامة.

 

 
إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش وفرد خرطوش بالشرقية

حبس عامل اختطف تاجر تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بقنا

تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لطعنه عامل بسكين بشبرا الخيمة

تجديد حبس هيثم محمدين وآخر 15 يوماً بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

مصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

نجار مسلح

اخبار الجريمة

قسم الحكماء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة