"جيل بكرا يكبر بصحة".. فيتامين د يساعد الأطفال على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام

أكدت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية أن فيتامين "د" من الفيتامينات المهمه جداً لصحة الكبار والصغار وخاصة الأطفال .

وقالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة، إحدى حملات مبادرة 100 مليون صحة أن الحرص والاستدامة فى الحصول على فيتامين د له دورا كبيرا فn نمو طفلك وتقوية مناعته.

وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصحة، أنه من فوائد فيتامين د أنه يساعد الجسم على امتصاص عنصر الكالسيوم، ويبنى العضم والأسنان، بالإضافة إلى تنشيط جهازة المناعى وتقويته .

وطالبت الحملة المواطنين بالاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، لكون ذلك هام فى النمو الطبيعى والحفاظ على الصحة من أمراض سوء التغذية والإصابة بالتقزم .