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"جيل بكرا يكبر بصحة".. فيتامين د يساعد الأطفال على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:30 ص
"جيل بكرا يكبر بصحة".. فيتامين د يساعد الأطفال على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام فيتامين د أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية أن فيتامين "د" من الفيتامينات المهمه جداً لصحة الكبار والصغار وخاصة الأطفال .

وقالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة، إحدى حملات مبادرة 100 مليون صحة أن الحرص والاستدامة فى الحصول على فيتامين د له دورا كبيرا فn نمو طفلك وتقوية مناعته.

وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصحة، أنه من فوائد فيتامين د أنه يساعد الجسم على امتصاص عنصر الكالسيوم، ويبنى العضم والأسنان، بالإضافة إلى تنشيط جهازة المناعى وتقويته .

وطالبت الحملة المواطنين بالاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، لكون ذلك هام فى النمو الطبيعى والحفاظ على الصحة من أمراض سوء التغذية والإصابة بالتقزم .

 

 

 

 


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