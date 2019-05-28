جريمة بشعة.. رئيس بلدية طهران السابق يعترف بقتل زوجته قبل افشاء أسراره

كتبت إسراء أحمد فؤاد

اعترف رئيس البلدية السابق للعاصمة الإيرانية طهران، بارتكاب جريمة قتل زوجته الثانية ميترا استاد، قبل أن يسلم نفسه اليوم، الثلاثاء، لمركز الشرطة ويسلم السلاح المستخدم فى الواقعة.

وعثرت الشرطة على ميترا الشابة الإيرانية مقتولة داخل منزلها بمنطقة سعادت اباد شمال العاصمة بـ5 طلقات نارية، غير أن جيرأنها قالوا إن نجفى زوجها لم يحضر حتى بعد اكتشاف جريمة القتل حيث توارى عن الأنظار لساعات.

وبحسب وكالة أنباء فارس أن القتل كان بسبب خلافات أسرية، وقال نجفى فى أول تصريح له إن زوجته الثانية دمرت حياته وحياة عائلته وكانت على وشك افشاء أسراره فى مقابلة صحفية مع أحدى المواقع الإلكترونية اليوم، الأمر الذى أكدته صحفية إيرانية.

وكانت صحفية إيرانية تدعى باريسا صالحى، كشفت عن طلب المجنى عليها اجراء مقابلة، وغردت صالحى على حسابها تويتر وقالت إن زوجة نجفى، كان من المقرر أن تجرى مقابلة مع الموقع الإلكترونى "أنصاف نيوز" فى اليوم نفسه الذى قتلت فيه.

من جانبه قال رئيس المحكمة الجنائية فى طهران محمد شهريارى، إن "السلطات علمت بان نجفى هو القاتل بعد أن ترك رسالة طالبا العفو، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك فى الأعلام خوفا من إقدامه على الانتحار".

وقال نشطاء إيرانيون على تويتر إن زوجة رئيس بلدية طهران السابق كانت ستفشى أسرار ما خلال المقابلة أو أنها ستتحدث عن حياتها مع نجفى بعد اتهامات عديدة وجهت إليهما قبل الزواج، حيث أنها اتصلت قبل يوم بالموقع الإلكترونى وطلبت إجراء مقابلة معه؛ وفتحت النيابة التحقيق حول الحادث.

وفى أغسطس 2017 انتخب محمد على نجفى، أمينا للعاصمة الإيرانية طهران، واستقال من المنصب أبريل 2018، وأعزى الاستقالة لأسباب صحية وراء قراره، رغم أن تقارير تحدثت عن ضغوط مورست عليه من قبل المتشددين.

وتعرض نجفى لانتقادات من المتشددين قبل تقديم الاستقالة لاتهامه رئيس البلدية السابق محمد باقر قاليباف بألفاسد.

وتعرض لحملة انتقادات أيضا بعد أن حضر عرضا فى مبنى البلدية خلال يوم المرأة الإيرانية النسخة الإيرانية من عيد الأم قدمت فيه تلميذات رقصة تقليدية.

ونجفى اكاديمى ترأس فى السابق منصب المستشار الاقتصادى لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس الأعلى للتراث الثقافى والسياحة فضلا عن عضوية مجلس منظمة الأبحاث والتخطيط التدريبى.

كما شغل نجفى سابقا أمانة مركز التنسيق الاقتصادى وترأس بالوكالة وزارة العلوم والأبحاث والتقنية، وعضو (متقاعد) فى الهيئة التدريسية بكلية الرياضيات والحاسوب بجامعة شريف الصناعية فى طهران فضلا عن ترؤسه منظمة التراث الثقافى والسياحة والصناعات اليدوية فى الولاية الرئاسية الأولى للرئيس روحاني، كما ترأس نجفى منظمة الموازنة والتخطيط أبان عهد الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمي.