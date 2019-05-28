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جراحات السمنة تثبت نجاحها في التخلص من دهون الكبد.. الدكتور أحمد السبكي يوضح

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 م
جراحات السمنة تثبت نجاحها في التخلص من دهون الكبد.. الدكتور أحمد السبكي يوضح الدكتورأحمدالسبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل
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أثبتت كثير من الأبحاث والدراسات أن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض السكر والقلب والضغط والسرطان وغيرها، إلا إنه في الآونة الأخيرة تم التوصل إن السمنة قد تكون سبباً رئيسياً في حدوث ما يسمى بـ "تليف الكبد"، وهذا ما أكده الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة.

 

 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن السمنة مرتبطة بالعديد من الأمراض مثل السكر "النوع الثاني" وأمراض الضغط وارتفاع الكولسترول وأحيانا النقرس، وما يصاحبه من خشونة في المفاصل او آلام الظهر، لكن هناك مرض مرتبط بالسمنة ولا يدرك المريض مدى خطورته وهو "دهون الكبد".

وأضاف قائلا: "قد يذهب المريض إلي الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات التي يكتشف من خلالها أصابته بـ (دهون على الكبد)، وكالعادة يطمئن الطبيب المريض أنها مجرد دهون على الكبد وأنها شيء  بسيط لا مشكلة منه، ولكن في الحقيقة هي ليست بسيطة لأن دهون الكبد تتحول إلى التهاب كبدي في 30 % من نسبة المصابين بها، وتبدأ انزيمات الكبد في الارتفاع مما يشكل خطورة.

7 مخاطر قد تحدث عند الإصابة بدهون الكبد
7 مخاطر قد تحدث عند الإصابة بدهون الكبد

 

مخاطر الإصابة بدهون الكبد:
 

وشدد الدكتور أحمد السبكي على مجموعة من العواقب التي تترتب على وجود دهون الكبد منها انحباس السوائل في جسم الإنسان، وحدوث اصفرار لون البشرة والعيون، وحدوث ضمور في عضلات الجسم، و حدوث خلل في مستويات السكر في الدم، و تضخّم الكبد، و قلة التركيز، والشعور بالتعب والضعف، مع الالام المصاحبة لها، وأخيراً الالتهاب الكبدي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي إن الالتهاب الكبدي الناتج عن دهون الكبد يتحول بمرور الوقت إلي تليف كبدي شديد للغاية، ووقتها  يتحول المريض إلي مريض مصاب بفيروس سي خلال مدة قليلة.

3 خطوات للتخلص من دهون الكبد
3 خطوات للتخلص من دهون الكبد

 

جراحة السمنة وتأثيرها على دهون الكبد:
 

ونصح د. السبكي المريض الذي يعلم بإصابته بدهون الكبد الا يستهين بالأمر، ولابد فوراً ان يجتهد في انقاص وزنه سواء بالطرق التقليدية، مثل أتباع نظام غذائي صحي أو حمية غذائية متوازنة، أو ممارسة الرياضة بانتظام، وإذا لم ينجح في انقاص وزنه عليه ان يلجأ لجراح سمنة متخصص لإجراء جراحة للسمنة بما يتناسب معه سواء إجراء عملية تحويل مصغر للمعدة او تكميم معدة، أو غيرها، مؤكداً إن تلك التدخلات الجراحية اثبتت نجاحها بنسبة 100% للقضاء على دهون الكبد، كجزء من السمنة الكلية الموجودة مع تجنب جميع المضاعفات المصاحبة لها وتجنب تليف الكبد الناتج عن دهون الكبد.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ.د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky

/

 

والموقع الإلكتروني لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

http://www.drahmedelsobky.com

/

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

للتواصل مع الدكتور احمد السبكي
للتواصل مع الدكتور احمد السبكي

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


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