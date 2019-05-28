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جامعة القاهرة: تصنيف داخلى للكليات والأقسام لتعزيز المنافسة على البحث العلمى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:00 ص
جامعة القاهرة: تصنيف داخلى للكليات والأقسام لتعزيز المنافسة على البحث العلمى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بالجامعة إلى إنشاء تصنيف داخلى للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدي إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام، وزيادة معدلات النشر الدولى مما يساهم فى دعم المنظومة ككل بالجامعة.

وأكد الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بكلياتهم، مشددًا على عدم تهاون الجامعة فى إنجاز العدالة تجاه أى تقصير أو خطأ، وتطبيق القانون بحزم لمواجهة أوجه القصور أو الخطأ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص والسعي لإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة في تحقيقه بشكل كبير.

 

 


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عثمان الخشت

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كليات جامعة القاهرة


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