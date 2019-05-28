توزيع حقائب رمضانية وتركيب وصلات مياه ضمن مبادرة "القرية" ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اليوم الثلاثاء، توزيع 250 حقيبة رمضانية، وإقامة معرض للملابس الجاهزة المجانية يضم أكثر من 4000 قطعة، وبناء خمسة أسقف خشبية للأسر الأكثر احتياجا، وتركيب وصلة مياة بطول 500 مترا بقرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة وذلك استكمالا لفاعليات "مبادرة القرية ".

وأوضح منصور حسن فى تصريح له،أن مبادرة القرية تبنتها الجامعة واتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتقوم على تبرعاتهم،وبدأت بقرية سنور بمركز بنى سويف خلال منتصف الشهر الجارى وتستكمل اليوم بقرية على حمودة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،وجمال المصرى نائب رئيس إحدى المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان،وأكثر من مائتى طالب يمثلون اتحاد الطلاب،من أجل مصر،المتطوعين من الكليات المختلفة،لافتا إلى تنظيم قافلة طبية وتوعوية بالقرية من اساتذة كلية الطب ومستشفى الجامعة و تضم تخصصات مختلفة .