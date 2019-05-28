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خالد صلاح
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توريد 286 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:04 م
توريد 286 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا توريد قمح - أرشيفية
المنيا ــ فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ286 ألف و 866 طن و365 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 28 مايو الجاري .

من جانبه،أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا ،أنه تم توريد 141 ألف و120 طن و73 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألف و121 طن و 805كيلو بقطاع المطاحن، و98 ألف و106 طن و802 كيلو بالقابضة للصوامع ، و3517 طن و685 كيلو بمصر العليا .
 
وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

 


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