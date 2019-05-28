توريد 208 ألف و72 طن قمح للصوامع والشون بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،عن توريد 208 ألفًا و72 طن قمح، داخل وخارج المحافظة حتى اليوم الثلاثاء.

وقال معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد،إنه تم توريد 178 ألفًا و867طن قمح خارج المحافظة، لصوامع ومطاحن شركة مصر العليا ومحافظات أخري، بينما جري توريد 29 ألفا و205طنا من المحصول من لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأضاف عبد بالرحيم، أنه تم توريد هذه الكميات لهنجر وشونة مركز الخارجة وشركة الصوامع، وأن الشون ومراكز الاستلام مستمرة في استلام المحصول من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى استلام أعلى معدلات وسط ارتفاع الكميات الواردة، بجانب توفير الأجولة الفارغة ودقة الموازين والرقابة اليومية لضمان حصول الموردين على المستحقات المالية دون توقف.

وأوضح عبز الرحيم أن شون المحافظة تعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف وبكل المناطق لاستلام القمح، بجانب تسلم القمح بصومعة الخارجة بطاقة 45 ألف طن، وشرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بجانب شون "الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس".