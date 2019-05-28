توريد 125 ألف 889 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،أن اجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى حتى صباح اليوم الثلاثاء ، 125 ألف 889 طن و721 كجم.
كما يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف الهابط،فى بيان له اليوم، إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين ،لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها،وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفر الشيخ.
وشدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
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