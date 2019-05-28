توريد 125 ألف 889 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،أن اجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى حتى صباح اليوم الثلاثاء ، 125 ألف 889 طن و721 كجم.

كما يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.