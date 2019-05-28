سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تنمية تكنولوجيا المعلومات": نتعاون مع الجمارك لتطبيق التوقيع الإليكترونى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:38 م
"تنمية تكنولوجيا المعلومات": نتعاون مع الجمارك لتطبيق التوقيع الإليكترونى الدكتورة هالة الجوهرى
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

قالت الدكتورة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - "ايتيدا"، أن الهيئة تقوم الآن بالتعاون مع مصلحة الجمارك لتطبيق تكنولوجيا التوقيع الالكتروني بجميع الموانئ والمطارات لتطوير العمليات وتعزيز حجم التجارة، وذلك من خلال تقليص مدة الإفراج الجمركي مما يساهم في تحسن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تحديث السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني بتكلفة 30 مليون جنيه، ونحن في مرحلة التشغيل التجريبي والاختبار.

وذكرت أنه تم تسليم المرحلة الأولى لمشروع تطبيق التوقيع الإلكتروني بمرفق المياه بهيئة قناة السويس، وجاري التحضير للمرحلة الثانية للمشروع التوقيع الالكتروني بهيئة قناة السويس، ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.

وأضاف أن فريق العمل بقطاع التوقيع الإلكتروني بالهيئة يساهم بشكل فعال في منظومة التحول الرقمي للدولة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني.

فى سياق متصل، قالت "الجوهرى" إن الهيئة تنفذ استراتيجية خاصة بتوطين التصنيع الاليكترونى، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع التابلت المدرسي محليًا، فضلا عن تصنيع العديد من الاليكترونيات بالمناطق التكنولوجيا مستقبلاً وفق الخطة، مؤكدة أن الهيئة دعمت تصنيع أول هاتف محلى الصنع.

وأضافت أن هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التى تأخذها الهيئة لدعم التصنيع المحلى منها إنشاء ثلاث معامل للبحث والتطوير أحدهم فى القاهرة والآخرين بالمناطق التكنولوجية، موضحة أن القطاع حقق نسبة نمو تصل لـ16.4% وتستهدف زيادة الصادرات التكنولوجية خلال العام الحالى.

وفيما يتعلق بالتوقيع الإليكترونى، ذكرت أن الهيئة تدعم تطوير التوقيع الاليكترونى بنحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أهميته فى عناية التحول الرقمى، موضحة أن يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى ونعمل على تدريب وبناء كوادر مؤهلة فى هذا الشان.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ايتيدا: فتح باب التقدم لمنحة "مبرمجى المستقبل" للصف الأول الثانوى

حتى 200 ألف جنيه.. "إيتيدا" تدعم الشركات الصغيرة فى الرحلات التجارية

أزاى تحول فكرتك إلى مشروع.."ايتيدا" تقدم خدمة "إيجاد الشركاء"

"ايتيدا": فوز 21 مشروعا من 8 جامعات بمسابقة الابتكار التكنولوجى

هالة الجوهرى

ايتيدا

معدل النمو

الذكاء الاصطناعى

أخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة