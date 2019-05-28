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تنفيذ مشروع 50 منزلًا بدويًا بغرب الموهوب بالوادى الجديد بـ 9.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:23 ص
تنفيذ مشروع 50 منزلًا بدويًا بغرب الموهوب بالوادى الجديد بـ 9.5 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء،الانتهاء من مشروع الـ50 منزلًا بدويًا بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بشكل كامل بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه. 
 
وأكد عبد المنعم، فى بيان له اليوم ، انتهاء الجهاز من توصيل شبكة الصرف الصحي للمشروع بتكلفة 2.3 مليون جنيه، و توصيل مرفق الكهرباء بتكلفة 700 مليون جنيه. 
 
أوضح، أن الجهاز انتهي من الأعمال الإنشائية وتجهيز المنازل بشكل نهائي بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وجري بالفعل تسليم المشروع بأكمله للوحدة المحلية لمركز الداخلة لتسليمه للمنتفعين.
 
 

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الوادى الجديد

مركز الداخله

غرب الموهوب

جهاز التعمير

الصرف الصحى


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