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تعيين الدكتور أحمد زكى عميدًا لتجارة جامعة قناة السويس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:18 ص
تعيين الدكتور أحمد زكى عميدًا لتجارة جامعة قناة السويس رئيس جامعة القناة مع عميد كلية التجارة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتور أحمد زكى حسين متولى عميدًا لكلية التجارة جامعة قناة السويس، لمدة 3 سنوات.

وقام رئيس جامعة قناة السويس، بتسليم الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة جامعة قناة السويس، قرار التجديد.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسن على شقيدف الأستاذ بكلية الطب البيطرى بالقيام بعمل مدير مركز تنميه الموارد البشرية بالجامعة، كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف الدكتور محمد محمد فتوح غنيم، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بالعمل مديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة قناة السويس.

 


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تجديد تعيين عميد تجارة قناة السويس

السويس


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