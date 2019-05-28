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تعرف على نيجيرفان البارزاني الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:51 م
تعرف على نيجيرفان البارزاني الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق رئيس برلمان كردستان العراق نيجيرفان البارزاني
كتب : أحمد جمعة
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انتخب برلمان كردستان؛ اليوم الثلاثاء؛ نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.
 
وحصل نيجيرفان البارزانى، على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، وبعد التصويت على رئيس الإقليم، تقوم كتلة الحزب الديمقراطي باعتبارها الفائز الأول فى الانتخابات البرلمانية برفع اسم مرشحه لرئاسة الوزراء، مسرور البارزاني، إلى رئاسة البرلمان لتقوم بدورها بتقديم الاسم إلى رئيس الإقليم.
 
وبموجب البروتوكول، يدعو رئيس إقليم كردستان، مرشح كتلة الحزب الديمقراطى، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة  خلال 30 يوماً.
 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.
 
من هو نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني؟ 
 
- ولد فى 21 أيلول عام 1966 بمنطقة بارزان.
 
- هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975 .
 
- التحق بكلية العلوم السياسية فى جامعة طهران.
 
- أصبح عضواً فى المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى عام 1989 .
 
- فى 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان.
 
-  أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999 .
 
- فى 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان (الحكومة الموحدة).
 
- أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013 .
 
- تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018.
 
-أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى فى مؤتمر الحزب الثالث عشر.
 
- انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطى لمنصب رئيس إقليم كردستان فى 3-12-2018 .
 
-متزوج وهو أب لخمسة أبناء هم (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال).
 
وأكد شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني فى القاهرة؛ أن الرئيس المنتخب سيؤدى اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة؛ وربما بعد عيد الفطر المبارك؛ بحضور شخصيات سياسية داخل وخارج الإقليم.
 
وحول تشكيل الحكومة أشار حبيب إلى أنه بعد أداء اليمين تقدم كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى فى البرلمان اسم المرشح باعتباره الحزب الفائز بأكثرية المقاعد؛ ومرشح الحزب هو مسرور بارزاني؛ لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم؛ وخلال الفترة المقبلة تشهد كردستان مرحلة جديدة في العلاقات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات بين الطرفين، وكذلك علاقات وطيدة مع دول الجوار و العالم والعمل على الاهتمام بتنمية المشاريع وتوفير المزيد من الخدمات لمواطني الإقليم.
 
واختتم حبيب؛ بالإشادة بدعم الزعيم الكردى مسعود بارزاني لرئيس الإقليم ورئيس الوزراء لحلحلة الخلافات وبناء كردستان على أساس التعايش المشترك والأخوة بين مكوناته.
 
 

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