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تعرف على مخزون بورسعيد الاستيراتيجى من السولار لمواجهة الأزمات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على مخزون بورسعيد الاستيراتيجى من السولار لمواجهة الأزمات ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه تم خلال الفترة السابقة بتدبير احتياطى إستراتيجى من السولار 12 ألف لتر سولار، تحسبا لحدوث أية أزمات أو طوارئ لتشغيل المخابز البلدية وسيارات الإسعاف والنجدة فى حالة حدوث نقص فى الكميات الواردة من السولار مع تكثيف المرور على محطات تموين السيارات للتأكد من كفاية الأرصدة.

ولفت أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا فضلا عن تعزيز العناصر المتواجدة بغرفة العمليات خلال شهر رمضان، ليتولوا متابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بإزالة أسباب الشكوى. 

وقال ثابت إن المديرية طلبت زيادة الكميات الواردة لمحافظة بورسعيد من أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية بما يغطى كافة احتياجات المواطنين، ومن ثم تم توفيرها دون أى نقص أو اختناق وحصلت كل أسرة على احتياجتها منها بسهولة ويسر ودون معاناة.

وأضاف بأنه تم أمداد شبكة الغاز الطبيعى فى العديد من الأحياء لـ161 ألفا و795 أسرة مما ساهم فى زيادة طرحها بالمستودعات وعدم وجود أزمة حيث يصل متوسط الحصة الشهرية لــ1150 طنا شهريا.

 وتابع: أن الأجهزة الرقابية تقوم بتشديد الرقابة التموينية على المستودعات وموزعى البوتاجاز للتأكد من مدى مطابقة الأسطوانات للأوزان القانونية والبيع بالأسعار المقررة دون مغالاة.

 


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