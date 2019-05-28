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تعرف على عقوبة محامى يروج عملات أجنبية مزورة فى الدقهلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:04 م
تعرف على عقوبة محامى يروج عملات أجنبية مزورة فى الدقهلية عملة أجنبية - أرشيفية
كتب سليم على
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نجحت مباحث إدارة الأموال العامة بمحافظة الدقهلية، فى ضبط محاميا يروج للعملات الأجنبية والمصرية المزيفة.
 
وتلقى ضباط قسم شرطة المنزلة، معلومات أكدتها التحريات السرية، عن "محمد. م. م. ق"، 56 عاما، محامى، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في العديد من قضايا النصب، بقيامه بتزوير عدد من الأوراق النقدية وطرحها في السوق، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن فريق مباحث، من ضبط المتهم، وبحوزته قرابة 12000 جنيه مصري فئة العشرين جنيه، ومبلغ نقدي نحو 44000 جنيه فئة 200 جنيه، و55000 جنيه فئة الـ100 جنيه، و700 دولار أمريكى فئة الـ100 دولار، وبالكشف على المضبوطات تبين أن كلها عملات مزورة، وبمواجهة المتهم، اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأنه احترف التزوير لتحقيق الربح السريع، وتحرر المحضر رقم 5007 لسنة 2019 وتوالت النيابة العامة التحقيق.
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وضع المشرع نص المادة 202 عقوبات، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج".
 
وفيما نصت المادة 202 مكرر فقرة "1"، على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونيا، ويعاقب بالعقوبة بذات العقوبة كل من قلد أو زيف عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية".

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مباحث الاموال العامه

الدقهلية

قسم شرطة المنزلة


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