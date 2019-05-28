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تعرف على خطة حماية نهر النيل خلال عيد الفطر فى 8 معلومات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على خطة حماية نهر النيل خلال عيد الفطر فى 8 معلومات نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة، للحفاظ على شريان الحيان فى مصر من التلوث، تم إعداد خطة يتم تنفيذها خلال إجازة عيد الفطر وإحكام السيطرة على نهر النيل خلال أيام العيد، من خلال 11 إدارة عامة على النهر لمنع التعديات والتلوث، ورفع حالة الطوارئ القصوى.
 
1- تشكيل غرف عمليات فى كل إدارة من الـ 16 إدارة فرعية لنهر النيل
 
2- ربط غرف العمليات فى المحافظات بغرفة عمليات مركزية .
 
3- التأكد من جاهزية المعدات "اللانشات والصنادل والحفارات" على امتداد نهر النيل.
 
4- وضع لنش طوارىء وحفار محمل على صندل فى كل 10 كيلو بنهر النيل فى القاهرة الكبرى للتحرك فى أى ظروف استثنائية
 
5- إلغاء إجازات المهندسين والطوافين.
 
6- تكليف 3 فرق للتفتيش مقسمة فى المسافة من كوبرى المرازيق حتى قناطر الدلتا لأن هذه المساحة تشهد ازدحام و القاهرة محطة لجميع محافظات الاقاليم الذين يرتادونها فى الأعياد.
 
ويقسم فرع رشيد إلى ادارتين شمال وجنوب، تم اعلان الطوارىء فيهما، فعلى سبيل المثال فى شمال الفرع يوجد عدة مدن ومتنزهات ووحدات متحركة،
 
7- وضع 5 لنشات فى كافة المحافظات المطلة على النهر بأطقم السائقين والصنادل المحمل عليها الحفارات، تحسباً للإقبال الكبير و حدوث أى طوارىء.
 
8- التنسيق مع الجهات المسئولة عن حماية النهر لأى ظروف استثنائية و تشكيل غرف عمليات لمواجهة أى تلوث بيئى .
 
 
 
 

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نهر النيل

عيد الفطر

خريطة حماية النيل

التلوث


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