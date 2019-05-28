تعرف على خريطة المرحلة الأولى لمبادرة زراعة النخيل بالوادى الجديد بـ200 ألف فدان

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تستكمل محافظة الوادى الجديد، إجراءات تخصيص مساحات شاسعة، من الأراضى على مستوى كافة المراكز التابعة لها من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث تم تخصيص حوالى 200 ألف فدان تم توزيعها على المراكز، وتم تخصيص مساحات منها لصالح عدد من المستثمرين للبدء فى التنفيذ بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة .

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم تخصيص 70 ألف فدان بزمام المركز وتم الانتهاء من الرفع المساحى للأراضى المخصصة لتنفيذ المبادرة، فى مناطق: " قرية القلمون – قرية غرب الموهوب – طريق المطار بمدينة موط" مؤكدا على إنه تم تسليم مساحة 20 ألف فدان لأحد المستثمرين بطريق المطار وقرية القلمون، وجارى تسليم 50 ألف فدان أخرى لأحد المستثمرين لإستزراع وزراعة أشجار النخيل عقب إجازة عيد الفطر المبارك،

وأكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لمشروع واحة التمور بمركز باريس، لزراعة 20 مليون نخلة على مساحة 87 ألف فدان، ويضم فى مرحلته الأولى، زراعة 10 آلاف فدان نخيل، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وصندوق تحيا مصر ودولة الإمارات.

وأضاف المرسى، أنه تم تخصيص 20 ألف فدان فى قرية الكويت جنوب مركز الخارجة، و20 ألف فدان جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين، جنوب مركز باريس، لبدء تنفيذ المبادرة وزراعتها بأشجار النخيل.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ، أنه تم تخصيص أرض بمساحة 11 ألاف فدان شمال مدينة بلاط بطريق تنيده منفلوط، كمناطق خاصة لزراعة النخيل وتم طرحها أمام المستثمرين.

كما أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ، أنه تم تخصيص أرض بمساحة 15 ألف فدان بزمام المركز والقرى التابعة، له لصالح مشروع مبادرة النخيل، حيث تم تخصيص 10 ألاف فدان بزمام شمال قرى الكفاح، لطرحها أمام كبار المستثمرين ، وكذلك مساحة 5 الآف فدان لصغار المستثمرين كمناطق خاصة لزراعة النخيل فقط .