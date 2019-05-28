تعرف على اختصاصات المحكمة الدستورية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

كتب إبراهيم قاسم

تحتفل المحكمة الدستورية العليا، خلال الشهر المقبل، باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، حيث من المقرر عقد مؤتمر عالمى على مدار 3 أيام، يتم خلاله استضافة كبار أساتذة القانون الدستورى حول العالم.

واختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بعدد من الاختصاصات وفقا لنص قانون المحكمة وهى:

- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.

- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.