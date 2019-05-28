سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على إجراءات تغيير تعاقد عميل مكان عميل آخر عند توصيل الغاز

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على إجراءات تغيير تعاقد عميل مكان عميل آخر عند توصيل الغاز توصيل الغاز - أرشيفية
كتبت - مروة الغول
إضافة تعليق

مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي لعميل مكان عميل آخر مع تواجد الاثنين ( القديم والجديد ) والتنازل عن الأجهزة وكانت تلك الإجراءات كالتالي ..

1-  يتم عمل تنازل عن الأجهزة فى الطلب المعد لذلك ( إقرار تنازل عن الأجهزة ) أمام مسئول الحسابات بصالة استقبال العملاء فى مقر شركه الغاز التابع لها.

2- عمل معاينة بالموقع لتحديد نوع الأجهزة وقراءة العداد.

3- يتم عمل التسوية المالية للعميل القديم.

4- إجراءات التعاقد مع العميل الجديد بالمستندات المطلوبة عند توصيل الغاز الطبيعي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت نهاية يوليو الماضى عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حجم الدعم الموجه من الحكومة لتنشيط الصادرات وتوصيل الغاز للمنازل

خطط البترول تنجح في جذب الشركات العالمية لقطاعى الغاز والنفط ..الوزارة تستهدف الوصول باستثمارات الشركاء الأجانب لـ10 مليارات دولار 2019-2020.. عبد العزيز : مؤشر قوى على نجاح استراتيجية جذب المستثمرين

تنازل عن الأجهزة

عمل معاينة بالموقع

عمل التسوية المالية للعميل القديم

توصيل الغاز الطبيعي

الغاز

الغاز الطبيعي

المنازل

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة