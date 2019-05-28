تعرف على إجراءات تغيير تعاقد عميل مكان عميل آخر عند توصيل الغاز

كتبت - مروة الغول

مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي لعميل مكان عميل آخر مع تواجد الاثنين ( القديم والجديد ) والتنازل عن الأجهزة وكانت تلك الإجراءات كالتالي ..

1- يتم عمل تنازل عن الأجهزة فى الطلب المعد لذلك ( إقرار تنازل عن الأجهزة ) أمام مسئول الحسابات بصالة استقبال العملاء فى مقر شركه الغاز التابع لها.

2- عمل معاينة بالموقع لتحديد نوع الأجهزة وقراءة العداد.

3- يتم عمل التسوية المالية للعميل القديم.

4- إجراءات التعاقد مع العميل الجديد بالمستندات المطلوبة عند توصيل الغاز الطبيعي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت نهاية يوليو الماضى عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.