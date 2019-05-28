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تطورات جديدة فى حادث الطعن باليابان.. وفاة طفلة ومصرع منفذ الجريمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:03 ص
تطورات جديدة فى حادث الطعن باليابان.. وفاة طفلة ومصرع منفذ الجريمة جانب من حادث الطعن فى اليابان
كتب وكالات
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أكدت وسائل إعلام يابانية، وفاة طفلة فى حادث الطعن الذى وقع فى مدينة كاواساكى اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو، وفقا لـوكالة "سبوتنيك".

وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 13 تلميذة، وثلاثة بالغين أصيبوا فى واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء".

وقال مسؤول محلي، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أى علامات حيوية بعد الحادث الذى وقع فى مدينة كاواساكى إلى الجنوب من طوكيو"، وفقا لرويترز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه فى الرقبة.

وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذى بدا أنه فى الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه فى الرقبة، وفقا لوكالة "كيودو".

وتأكد وفاة المشتبه به فى حادث الطعن متأثر بإصابته، وفقا لوكالة أسوشيتىد برس، ويعتقد أن الأطفال الثلاثة عشر هم تلاميذ مدرسة "كاريتاس" الابتدائية، وهى مدرسة كاثوليكية خاصة فى كاواساكي.

وقع الحادث فى تمام  الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، بحسب بيان إدارة الإطفاء المحلية.

 


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