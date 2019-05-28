"تضامن قنا" تدعم القرى الأكثر فقراً بتوفير فرص عمل وإقامة زواج أيتام

قنا - وائل محمد

قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، أن المديرية قامت بإجراء بحث شامل لعدد من القرى الفقيرة قبل عيد الفطر المبارك، بناء على توصيات وزارة الضامن بدعم تلك القرى التى أعلن عنها فى مبادرة "حياة كريمة" ضمن القرى الأكثر فقراً.



وأكد الباز، فى بيان له اليوم،أن البحث الشامل شهد وجود عدد من المراكز التى يتواجد بها قرى فقيرة مثل مركز أبوتشت ونجع حمادى، وفرشوط والوقف وستضمن المساعدات زواج يتميات من الأسر الفقيرة وتوزيع 500 كرتونة على قرية الحبيلات أبو تشت، وبحث فتيات للأيتام من القرى وتوزيع مبلغ 10 آلاف لكل فتاه عن طريق جمعيات خيرية.



وأضاف أن هناك مساعدات أخرى تشمل فتح مشاريع للشباب عن طريق توزيع تروسيكلات لتوفير فرص عمل للشباب وتوزيع رئوس ماشيه لبعض الأسر والعائلات الفقيرة، كما يتم توزيع ملابس للأطفال قبل العيد.

