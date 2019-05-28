تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسرا 44.68 نقطة ليصل إلى مستوى 8337.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 76.2 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 81 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، تلاه قطاعى المواد الأساسية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%.