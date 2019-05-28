تداول 19 سفينة و357 شاحنة بضائع و279 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 19 سفينة، وتم تداول 357 شاحنة بضائع و279 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 228 شاحنة و278 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 129 شاحنة بضائع وسيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن، وهى "أمانة، والحرية1، والنوى اكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينة "الحرية1"، وغادرت 4 سفن وهى، "أمانة، والنوى اكسبريس، وMagistic Noor، وReada"، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين "ايلة وسينا"، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين "أيلة، وبريدج"، وغادرت السفينتين "ايلة وسينا"، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.