سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 862 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:42 ص
تحرير 862 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 862 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 28 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحرير 1195 مخالفة مرورية وفحص 17 شخصا جنائيا فى حملتين بأسوان والمنوفية

تحرير 43 مخالفة تموينية بطور سيناء.. وضبط 50 كيلو لحوم فاسدة فى المنوفية

تحرير 1033 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 763 مخالفة مرورية وفحص 19 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 622 مخالفة مرورية وفحص 19شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 752 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 904 مخالفات مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية

حملة مرورية بالمنوفية

مدير امن المنوفية

ضبط مخالفات مرورية بالمنوفية

وحدة مرور السادات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة