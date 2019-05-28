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تحرير 707 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:32 م
تحرير 707 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 707 مخالفات مرورية متنوعة وشملت 308 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و27 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و20 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 7 سيارات و44 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و13 مخالفة بيئة و77 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و9 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 16 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و19 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و20 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 18 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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