تجنبى الخلافات فى رمضان.. مختص: تجاهل حل الخلافات يؤدى لانهيار الحياة الزوجية

كتبت أسماء شلبى

هناك خلافات تحتاج إلى السيطرة عليها لتجنب الضرر اللاحق بها، فالمشاكل الزوجية تكون بسيطة في البداية، ولكن عندما يتطور الأمر وتتحول إلى نزاعات ومشادات عنيفة فيجب في هذا الوقت ألا تتغاضى عن هذه المؤشرات، قبل أن تؤدى بالزوجين إلى طريق مسدود .

أزواج يتخذون من الزواج سبوبة

وقفت الزوجة رشا صديق الموظفة فى قطاع البترول تستغيث بمحكمة الأسرة بزنانيرى طلبا للطلاق للضررا، لتقول: "طوال شهور الخطوبة، كان يغدقني بالهدايا وكان كريم للغاية معى، لم أتصور أنه من عينه الرجال الذى يتخذون الزواج سبوبه ليكسبوا أموال من وراء زوجاتهم".

وتابعت: "عندما حاولت أن تجاهل سؤاله عن أموالى بدأت يديه تطال جسدي بالضرب ويعنفني بأبشع الألفاظ حتى تسبب فى إصابتي بحالة نفسية سيئة، حاولت فى أحدى المرات الهرب من تعديه على وإلقاء نفسي من الشرفة لولا أن منعنى على آخر لحظة".

مختص:" تجاهل حل الخلافات يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية ووجود حواجز تؤثر على مشاعر كل طرف تجاه الآخر"

وفى هذا السياق علقت هند سعيد ،المختصة بالعلاقات الزوجية، أن المشاكل والخلافات المتواصلة تؤدي إلى انعدام الثقة بين الزوجين وإلى كره الزوج للمنزل والبقاء فيه، وقد يقضي طوال الوقت في الخارج لتجنب الخلافات.

وأضافت: يجب أن يتحدث الزوجين فى كل الأمور التي تزعجهم، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضيهم، لضمان استمرار الحياة الزوجية، وهناك بعض الأزواج الذين يقدمون على الصمت لتجنب الخلافات والهروب من المشاكل، مما يزيد الفجوة بين الزوجين وانعدام التواصل بينهما، لذلك لا يجب إهمال التحدث فى الأمور التى أدت للخلاف، فالتجاهل يؤدي إلى زديادة الأمور تعقيداً وانهيار الحياة الزوجية، ووجود حواجز بينهما تؤثر على مشاعر كل طرف تجاه الآخر.

وتابعت: يجب أختيار الوقت المناسب للتحدث مع الزوج ،والوصول إلى حل وسط وتثبتا أنكما أقوى من أي خلاف حتى تتمتعوا بحياة سعيدة.