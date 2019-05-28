تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين: أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى، فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى غرضه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.