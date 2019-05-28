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الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:54 م
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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:48 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عمر إبراهيم 15 يوما إحتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في تهمة مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
وجهت النيابة إلي المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابى والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.
 
 
 
 

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مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة


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