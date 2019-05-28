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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:14 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "عبد الرحمن ع"  15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

 


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