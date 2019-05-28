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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:51 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة لكل من إبراهيم محمد، ورمضان أبوزيد، بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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