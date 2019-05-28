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تجديد حبس أفريقى 15 يوماً لقتله صديقه "بمفك" فى مدينة بدر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:20 م
تجديد حبس أفريقى 15 يوماً لقتله صديقه "بمفك" فى مدينة بدر جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهم بقتل زميله طعنا بمفك داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على إثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هارباُ.
 
وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جھوده عن ضبط المتھم، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.
 
 
 

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